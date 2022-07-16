Мобильный пункт ветеринарии заработал на севере Москвы

Ссылка на пресс-службу программы «Мой район»

Куусинена Карта всех событий

Мобильный пункт ветеринарии от Европейского ветеринарного центра (EVC) заработал 15 июля на улице Куусинена возле обновленной по проекту «Питомцы в Москве» площадки для выгула домашних питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе программы «Мой район» в субботу, 16 июля.

— Владельцы собак смогли пройти экспресс-осмотр у врача-невролога: этот специалист консультирует по нарушениям поведения и активности. Консультации смогли получить более 20 владельцев питомцев, — говорится в сообщении.

В будущем в мобильном пункте ветеринарии начнут работать еще два специалиста — врач-терапевт и гастроэнтеролог.

В пресс-службе отметили, что в рамках проекта «Питомцы в Москве» в текущем году планируется организовать еще 29 площадок для выгула собак в десяти округах столицы.

До этого депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что этим летом в Парке Горького будет работать специальная площадка, на которой слушателям расскажут о собачьем этикете, секретах воспитания и развития щенка и путешествиях по городу с питомцами.