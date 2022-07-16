Начались отборочные соревнования спартакиады «Моспром»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начались отборочные соревнования в рамках спартакиады «Моспром». Они продлятся до 10 сентября. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

— Начались отборочные соревнования четвертой спартакиады среди промышленников. Сейчас за выход в финал борются представители промпредприятий, студенты профильных вузов будут состязаться в сентябре, — рассказал Овчинский.

Также он пояснил, что на участие в соревнованиях подали заявки сотрудники 139 компаний и учащиеся 19 учебных заведений. Суммарно это больше 4,5 тысячи человек.

Соревнования начнутся с футбольных матчей. Они пройдут в спорткомплексе «Медведково Арена» 16 июля. Параллельно в спортивном центре «Территория мяча» будут идти соревнования по баскетболу, волейболу и настольному теннису.

Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуется бильярд, который появился в программе спартакиады впервые. Заявки на участие в игре подали более 160 команд.

В списке самых популярных направлений плавание, шахматы, футбол и настольный теннис. В связи с большим количеством участников для этих дисциплин добавили дополнительные дни отборочных состязаний.

Также известно, что выросло число участников хоккейных матчей: в них будут состязаться 13 команд, в прошлом году их было 10.

Всего дисциплин 10. Это мини-футбол, баскетбол в формате «три на три», волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей, легкая атлетика, киберспорт, бильярд и плавание.

Полуфинальные игры спартакиады состоятся 17 сентября, а финал пройдет 24 сентября в «Лужниках», сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также благотворительный турнир по гольфу в рамках фестиваля «Сильные фигуры» пройдет 24 июля.