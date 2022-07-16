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Мужчина пострадал в результате стрельбы на западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчина пострадал в результате стрельбы на западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой в ЗАО. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы. Его нарядом скорой помощи доставили в больницу — уточняется, что пострадавшему 35 лет.

Подозреваемых в совершении преступления оперативно задержали полицейские, ими оказались двое приезжих. Предполагается, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента, а затем скрылся.

Правоохранители изъяли и направили на экспертизу предмет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы. Задержанных доставили в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в соответствии с законом, передает «МВД Медиа».

14 июля сообщалось о мужчине, который выстрелил в компанию людей в подъезде жилого дома на востоке Москвы.

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