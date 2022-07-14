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Мужчина выстрелил в компанию в подъезде жилого дома на востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина выстрелил в компанию в подъезде жилого дома на востоке Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Косинская улица Карта всех событий

Несколько человек находились ночью в подъезде одного из жилых домов на востоке столицы. Около одиннадцати часов вечера к ним подошел мужчина и начал стрелять в людей из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в среду, 13 июля, приблизительно в 22:40 в подъезде одного из жилых домов на улице Большая Косинская. О стрельбе в полицию сообщили свидетели.

На место происшествия прибыли правоохранители, но стрелявший мужчина к тому времени скрылся. В результате стрельбы пострадали четыре человека, им оказали первую помощь и доставили в больницу.

Личность нападавшего устанавливается, передает РЕН ТВ.

Более 30 человек задержали после конфликта на Москворецком рынке. Утром 9 июля на Болотниковской улице произошел конфликт, который перерос в потасовку. Уточняется, что данный инцидент случился на бытовой почве.

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