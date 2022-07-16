Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем

Антон Махов
Экономика
Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Россия постарается сделать так, чтобы в будущем не испытывать необходимости в SWIFT. Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в субботу, 16 июля.

— Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача, — сказал чиновник.

Мир, по его мнению, использовал доллар и евро, так как это было удобно. Орешкин считает, что скоро появятся такие механизмы, которые сделают оборот рублей и юаней еще проще, сообщает ТАСС.

11 июля пробную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» и, по словам директора центра Александра Киреева, уже показывает высокие результаты: более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

ЕС с 14 июня отключил от международной системы SWIFT такие финансовые организации, как «Сбербанк», «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк». «Вечерняя Москва» решила узнать, к каким последствиям это приведет, и напомнить, какие альтернативы системы есть в России.

Максим Орешкин Россия SWIFT
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте