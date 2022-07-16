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Прокуратура взяла на контроль проверку по факту конфликта со стрельбой на западе Москвы

Антон Махов
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту конфликта со стрельбой на западе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Кунцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств конфликта со стрельбой в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 16 июля.

— По предварительной информации, 16 июля на улице Крылатской в ходе конфликта один из мужчин произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего оппонента 1987 года рождения, а также подверг его избиению, — сказала правоохранитель.

Видео: Прокуратура Москвы

В результате инцидента пострадавший был доставлен в больницу, заключила Нефедова.

16 июля МВД сообщило, что мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой в ЗАО. Так, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы.

Его нарядом скорой помощи доставили в больницу — уточняется, что пострадавшему 35 лет. Подозреваемых в совершении преступления оперативно задержали полицейские, ими оказались двое приезжих.

Район Крылатское Прокуратура стрельба
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