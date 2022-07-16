Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за строительных работ
Движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в Москве из-за проведения строительных работ. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Так, строительные работы в районе Енисейской улицы будут длиться с 16 июля до 29 августа с перерывами. Движение здесь будут ограничивать ночью с 02:30 до 04:30.
На участке Минской улицы от дома 2 по улице Герасима Курина до съезда с Минской улицы в сторону Мосфильма на Кутузовский проспект движение ограничат круглосуточно с 19 по 31 июля. Уточняется, что на указанный период движение будет осуществляться по одной полосе с ликвидацией выделенной полосы для общественного транспорта.
16 июля сообщалось, что на участке улицы Берзарина ограничат движение автомобилей из-за проведения строительных работ.
Ограничения будут действовать с 20 июля до 30 сентября. Движение будет частично перекрыто у дома 30а, отремонтируют одну полосу, но при этом организуют движение по дополнительной.