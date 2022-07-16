Движение на части улицы Берзарина ограничат из-за строительных работ с 20 июля

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Россия, Москва, улица Берзарина, 30А Карта всех событий

На участке улицы Берзарина ограничат движение автомобилей из-за проведения строительных работ. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения будут действовать с 20 июля до 30 сентября. Движение будет частично перекрыто у дома 30А, отремонтируют одну полосу, но при этом организуют движение по дополнительной, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Также 16 июля в Некрасовке появился турбокольцевой перекресток. Он находится на пересечении улиц 2-й Вольской, Инициативной, Люберки и проспекта Победы. Это уже шестое «турбокольцо» в Москве. Пропускная способность на таком перекрестке выше на 20 процентов.

Помимо этого, такая разметка снижает аварийность. Водители могут ориентироваться на знаки при въезде на «турбокольцо» и заранее занимать нужную полосу.

До этого сообщалось, что специалисты закончили строительство южного участка московского скоростного диаметра (МСД) от Грайвороновской улицы до Шоссейной почти на 50 процентов.