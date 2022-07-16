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Колокольцев вручил на Красной площади дипломы выпускникам университета МВД

Анастасия Колоскова
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Колокольцев вручил на Красной площади дипломы выпускникам университета МВД
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя с окончанием учебы и вручил им дипломы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в субботу, 16 июля.

— Сегодня дипломы о высшем образовании получат почти 900 молодых офицеров, среди них — 35 наших зарубежных коллег. Подготовка будущих полицейских проходила по широкому спектру направлений, включая расследование преступлений, оперативную и экспертно-криминалистическую деятельность, обеспечение кибербезопасности, — сказал министр.

Торжественное мероприятие прошло на Красной площади. Он уточнил, что в этом году 150 человек окончили университет с отличием, а восемь из них удостоились золотой медали.

Генерал в приветственном слове напомнил молодым офицерам, что по их работе и нравственным качествам граждане будут судить о деятельности всего ведомства. Колокольцев призвал выпускников не забывать, что они являются представителями закона и государства, передает «МВД Медиа».

В феврале Колокольцев поздравил коллег с присвоением им специальных званий высшего начальствующего состава. Указ о присвоении сотрудникам ведомства спецзваний подписал президент России Владимир Путин.

Генерал подчеркнул, что принятое решение — не что иное, как признание их заслуг. Более того, он выразил надежду, что сотрудники центрального аппарата и территориальных органов продолжат держать столь высокую планку и делать все необходимое для защиты граждан.

Владимир Колокольцев Красная площадь МВД
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