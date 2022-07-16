Адвокат раскрыл подробности о деле отца сестер Хачатурян

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Дело против Михаила Хачатуряна направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения, а перспективы по делу сестер Хачатурян в настоящее время не ясны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат сестер Алексей Паршин.

— Сейчас дело против Михаила Хачатуряна направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения. А в дальнейшем оно будет направлено в суд, — сказал защитник.

Он уточнил, что следователь не дал четкого ответа, будут ли посылать дело в суд или дождутся итогового решения по делу Михаила Хачатуряна и потом будут решать вопрос по делу девочек.

Паршин также рассказал «ВМ», как сейчас продвигается уголовное дело над девочками, почему они стали участницами этой трагедии и нужен ли в России закон о домашнем насилии.

Дело сестер Хачатурян

Сестер Хачатурян — 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве отца. По версии следствия, девочки напали на Михаила Хачатуряна, когда он отдыхал в кресле.

Дочери нанесли ему 36 ударов ножом. Ангелина ударила отца ножом в сердце, после чего тот скончался.

Во время допроса сестры Хачатурян признали свою вину. А 29 июля им предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Причиной преступления следствие назвало личные неприязненные отношения из-за причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени. Девушки рассказали, что отец много лет издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие.

14 июня 2019 года следствие выдвинуло сестрам Хачатурян окончательное обвинение за «убийство группой лиц по предварительному сговору», что предполагает срок ограничения свободы от 8 до 20 лет. Однако 26 декабря Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против девушек.

10 марта 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против покойного Михаила Хачатуряна. В августе сестер признали потерпевшими в деле против отца. Комиссия пришла к выводу, что преступление произошло из-за синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.