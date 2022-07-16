ДТП произошло на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина

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Россия, Москва, улица Сайкина Карта всех событий

Авария случилась на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы, сообщает Telegram-канал ведомства. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе ДТП и порекомендовали использовать объездные пути.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.