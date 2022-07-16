Байден заявил, что США не намерены уходить с Ближнего Востока

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США не собираются покидать Ближний Восток, чтобы не уступать место России, Китаю или Ирану. Об этом в субботу, 16 июля, заявил американский президент Джо Байден.

— Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном, — сказал глава государства.

Вашингтон, подчеркнул он, намерен оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке. Президент отметил, что интересы возглавляемого им государства «тесно переплетены» с успехами в регионе. Это становится все более ясным по мере роста конкуренции в мире и более сложных вызовов, с которыми приходится сталкиваться, передает слова Байдена РИА Новости.

16 июля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман ответил на обвинения Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи.

По его словам, Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Бен Салман также напомнил об ошибках Соединенных Штатов, приведя в пример инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке.