Бен Салман напомнил Байдену про ошибку США в Ираке

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман ответил на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи.

— Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке, — сказал политик.

Официальный представитель Саудовской Аравии также подчеркнул, что принц предупредил американского лидера о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности, сообщает РИА Новости.

16 июля Байден заявил бен Салману, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Американский лидер также подчеркнул после, что не жалеет о своих старых угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» за смерть журналиста.

Бен Салман также усмехнулся в лицо Байдену, когда тот не решился ответить на неудобный для него вопрос журналистки. Заметив такую реакцию, наследный принц широко улыбнулся и посмотрел в сторону президента.