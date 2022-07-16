Наследный принц КСА усмехнулся в лицо Байдену после неудобного вопроса журналистки

Фото: UNWTO / CC BY-NC-ND 2.0

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо американскому президенту Джо Байдену, когда тот не решился ответить на неудобный для него вопрос журналистки. Видеороликом с этим моментом в пятницу, 15 июля, поделилась востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.

На видео попал момент, когда делегации обеих стран сидят за общим столом.

— Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем? — спрашивает за кадром одна из журналистов.

Однако американский лидер предпочел проигнорировать провокационный вопрос и ничего на него не ответил. Заметив такую реакцию, наследный принц широко улыбнулся и посмотрел в сторону Джо Байдена.

Байден провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Президент США подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.

Кроме того, Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Американский лидер также подчеркнул после, что не жалеет о своих старых угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» за смерть журналиста.