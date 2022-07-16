Байден заявил наследному принцу КСА, что считает его виновным в убийстве Хашокджи

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Президент США Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом американский лидер сообщил в пятницу, 15 июля.

— Он (наследный принц — прим. «ВМ»), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был, — заявил Байден.

Президент США также добавил, что не жалеет о своих старых угрозах превратить королевство в «страну-изгоя» за смерть Хашокджи, передает ТАСС.

По версии Вашингтона, наследный принц королевства одобрил убийство журналиста, поскольку видел в его лице угрозу.

Байден провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Президент США подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки. Также он ожидает уже в ближайшие несколько недель увидеть новые шаги в этом направлении.

До этого телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что предстоящая поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для последнего «большим конфузом». По словам телеведущего, в ходе визита Байден запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится.