Охранник ранил женщину из пистолета в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лучников переулок Карта всех событий

Охранник выстрелил в женщину из пистолета в ЦАО, пострадавшую доставили в больницу. Об этом в субботу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

— На месте было установлено, что информация об огнестрельном ранении соответствует действительности. 30-летняя женщина рассказала прибывшим полицейским о том, что охранник заведения выстрелил в нее из предмета, похожего на пистолет, — сказал собеседник издания.

Инцидент произошел около дома 7/4, строение 1 в Лучниковом переулке, пострадавшая ранена в левую стопу. Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, по факту происшествия проводится проверка.

16 июля МВД сообщило, что мужчина получил травмы в результате конфликта со стрельбой в ЗАО. Так, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы. Его нарядом скорой помощи доставили в больницу — уточняется, что пострадавшему 35 лет.