ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче первого тура РПЛ

Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче первого тура чемпионата России по футболу (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0.

Мячи в ворота соперника отправили Иван Обляков (45-я минута) и Хорхе Карраскаль (64-я, пенальти). Последнего, как уточняется, признали лучшим футболистом матча.

Игра стала первым официальным матчем ЦСКА под руководством Владимира Федотова, ставшего во главе клуба в межсезонье. Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев был на поле на протяжении всего матча.

Этот сезон стал для него 20-м в чемпионате России. Таким образом, он повторил рекорд Дмитрия Лоськова по числу сезонов в национальном первенстве.

9 июля петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 4:0.

Голами отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел, а также Матео Кассьерра. Таким образом, «Зенит» в седьмой раз в истории выиграл Суперкубок России.

Клуб повторил рекорд ЦСКА по победам в данном турнире. Подопечные Сергея Семака выиграли Суперкубок третий раз подряд после побед в 2020 и 2021 годах.