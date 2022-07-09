«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России по футболу
Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 4:0.
Голами отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел, а также Матео Кассьерра. Таким образом, «Зенит» в седьмой раз в истории выиграл Суперкубок России.
Клуб повторил рекорд ЦСКА по победам в данном турнире. Подопечные Сергея Семака выиграли Суперкубок третий раз подряд после побед в 2020 и 2021 годах.
В мае «Спартак» обыграл «Динамо» в финальном матче Кубка России по футболу. Тогда красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1.
Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча.
18 апреля «Cпартаку» исполнилось сто лет — несмотря на большие сложности и удары судьбы, преследовавшие команду на протяжении целого века, она все же сумела стать самой титулованной в стране. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.