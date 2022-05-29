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«Спартак» обыграл «Динамо» и стал обладателем Кубка России по футболу

Евгений Белоусов
Спорт
«Спартак» обыграл «Динамо» и стал обладателем Кубка России по футболу
Фото: Telegram / Спартак Москва

«Спартак» обыграл «Динамо» в финальном матче Кубка России по футболу, который состоялся в воскресенье, 29 мая, в «Лужниках».

Красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча.

«Спартак» заполучил победу в Кубке впервые за 19 лет. Всего столичный клуб выигрывал турнир 14 раз (10 — во времена СССР).

В последний раз обе команды встречались в финале национального кубка в 1950 году, тогда «Спартак» также победил, но с разгромным счетом 3:0.

«Динамо» в ходе сезона претендовало на золотые медали чемпионата. Однако команда полностью провалила концовку турнира: ни одной победы в последних пяти матчах, из которых четыре были проиграны. В итоге бело-голубые заняли 3-е место, упустив даже серебряные медали первенства. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».

Из-за прошедшего матча на некоторых станциях столичного метро ожидаются ситуативные ограничения входа и выхода. Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания матча.

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