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Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро из-за финала Кубка России по футболу

Евгений Белоусов
Город
Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро из-за финала Кубка России по футболу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кольцевая линия, метро Парк культуры Карта всех событий

Из-за финального матча Кубка России по футболу на некоторых станциях столичного метро ожидаются ситуативные ограничения на вход и выход. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — подчеркнули в департаменте.

Рекомендуется также заранее приобретать проездные на обратную поездку на метро, так можно будет сэкономить время в дороге после окончания матча. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автобусы не будут останавливаться у станции метро «Спортивная» вечером 29 мая из-за финала Кубка России по футболу в «Лужниках». Ограничения коснутся автобусов №220, м5 и м6.

В финале Кубка России столкнутся «Динамо» и «Спартак». Обе команды показали достаточно нестабильную игру в последних мачтах, однако шансы у них примерно равны. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» футбольный тренер Гаджи Гаджиев.

Кубок России по футболу Метро Ограничения
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