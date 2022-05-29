«Две копейки разница»: футбольный тренер дал прогноз на матч «Спартака» и «Динамо»

Фото: VK / ФК Спартак

В сегодняшнем финале Кубка России по футболу столкнутся «Динамо» и «Спартак». Обе команды показали достаточно нестабильную игру в последних мачтах, однако шансы у них примерно равны. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» футбольный тренер Гаджи Гаджиев.

— Обе команды показывали в концовке чемпионата нестабильную игру. «Динамо» в последних играх практически все проиграло и пропускало очень много. «Спартак» тоже играл нестабильно и тоже много пропускал. Шансы в финале примерно равны — две копейки разница, — уверяет он.

По словам собеседника «ВМ», в предстоящем матче все решит случай и реализация моментов. Не последнюю роль также будет играть и боевой настрой игроков обеих команд.

Подробнее о финальном матче Кубка России, в котором «Динамо» и «Спартак» сойдутся впервые с 1950 года — в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что футбольный клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боули.

Он приобрел контрольный пакет акций клуба за 5,3 миллиарда долларов. Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не стремился заключить сделку, однако разногласия удалось уладить.