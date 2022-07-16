Левандовски перейдет из «Баварии» в «Барселону» 

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Нападающий Роберт Левандовски перейдет из «Баварии» в испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщили в пресс-службе немецкой команды в субботу, 16 июля.

Детали контракта обсуждаются в настоящее время, но оба клуба достигли устного соглашения о трансфере. Президент «Баварии» Герберт Хайнер, управляющий Оливер Кан, а также спортивный директор Хасан Салихамиджич выразили Левандовскому благодарность нападающему за игру в команде.

Он перешел в «Баварию» из «Боруссии Дортмунд» в 2014 году. В 375 матчах за «Баварию» форвард забил 344 гола.

33-летний Левандовски станет первым представителем Польши в каталонском клубе. В составе национальной команды он сыграл 132 матча и забил 76 голов, передает Championat.

10 мая сообщалось, что форвард немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» Эрлинг Холанд станет игроком английского «Манчестер Сити».

Уточняется, что трансфер Холанда в команду тренера Пепа Гвардиолы зависит от окончательного согласования клубом условий с форвардом. По данным СМИ, «горожане» выплатят отступные в размере 75 миллионов евро, а игрок будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.