Зону отдыха «Левобережье» в Москве открыли для купания

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Прибрежный проезд, 5 Карта всех событий

Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купание в зоне отдыха «Левобережье». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По состоянию на 15 июля 2022 года по результатам лабораторных исследований вода водоема на территории зоны отдыха «Левобережье» (САО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха разрешено, — говорится в сообщении.

Специалисты еженедельно в течение сезона проверяют городские зоны отдыха, всего в Москве для купания открыты десять зон отдыха. Это Путяевский пруд № 1, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор — 2, Серебряный Бор — 3, Большой городской пруд, Школьное озеро, озеро Черное, Тропарево и Левобережье, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

30 июня столичное управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево», которая также ранее была закрыта для купания из-за несоответствия санитарным требованиям.

В Москве наступили жаркие дни, и многие горожане, дабы охладиться, устраивают заплывы в водоемах. Однако в желании освежиться они часто выбирают источники, где купание запрещено. «Вечерняя Москва» узнала, какое наказание может грозить за водные развлечения в неположенном месте.