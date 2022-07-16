Адвокат Почуев перечислил условия, при которых можно оспорить завещание

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Аннулировать завещание можно, если при его заключении были допущены нарушения. Для составления иска в суд необходимо иметь право на наследство. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Почуев.

По его словам, основанием для оспаривания завещания будут нарушения в процессе его написания или оформления.

— Можно оспорить завещание, если оно заключено с дефектом или с нарушением закона, а также если будет доказано, что лицо было недееспособно на момент создания завещания, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» пояснил, что оспаривать завещание необходимо в суде. Если собственных навыков не хватает, лучше обратиться к адвокату, специализирующемуся на подобных делах, порекомендовал Почуев.

Для обращения в суд необходимы веские основания, отметил эксперт.

— Надо иметь право на наследство, чтобы права были защищаемы. Также нужно, чтобы эти права были нарушены. Тогда можно будет составить соответствующее исковое заявление, — объяснил он.

Адвокат отметил, что если на наследство претендуют несколько человек, им необходимо решать вопрос между собой в договорном порядке. Если договориться не удастся, необходимо также обращаться в суд, подытожил специалист.