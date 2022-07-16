В КНР указали на «узколобость» Запада после замечаний относительно БРИКС

Фото: depositphotos

Западные государства стали рассматривать группу стран БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым показывая ограниченность собственного мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.

Обозреватели отметили, что журналисты из Соединенных Штатов и Европы освещают тему вероятного расширения БРИКС «под лозунгом противостояния Запада и Востока».

— Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства, — заметили китайские аналитики.

В материале указывается, что группа БРИКС настроена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на конфронтацию между блоками. Намерение некоторых государств вступить в объединение, как считают обозреватели, продиктовано неудовлетворенностью системой глобального управления, в которой доминируют страны Запада, пишет РИА Новости.

В минувший четверг, 14 июля, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что, возможно, на следующем саммите будут вестись обсуждения и примут решения о вступлении Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта или Аргентины в группу стран БРИКС.