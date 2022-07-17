В США рассчитывают, что скоро последуют заявления о наращивании ОПЕК нефтедобычи

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Соединенные Штаты рассчитывают на то, что заявления, которые касаются потенциального наращивания добычи нефти странами ОПЕК, могут последовать в ближайшие недели. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил сотрудник американской администрации высокого ранга на специальном брифинге, его стенограмма опубликована пресс-службой Белого дома.

Чиновнику был задан вопрос о том, взял ли Эр-Рияд какие-то конкретные обязательства по увеличению объемов добычи нефти, пишет ТАСС.

— Я не стану говорить за Саудовскую Аравию и ОПЕК. Я лишь остановлюсь на том, что относительно этого сказал президент [США], что мы надеемся в ближайшие недели услышать дополнительные заявления, — ответил представитель американского истеблишмента.

Брифинг был посвящен ближневосточному турне американского лидера Джо Байдена. Как заявил в пятницу, 15 июля, президент США, представители Штатов и Саудовской Аравии обсудили вопросы, которые касаются необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках.

Накануне Байден заявил, что США не собираются покидать Ближний Восток, чтобы не уступать место России, Китаю или Ирану.