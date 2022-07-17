Украинский грузовой самолет потерпел крушение на востоке Греции

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Самолет семейства «Ан» потерпел крушение вечером в субботу, 16 июля, к западу от города Кавала, расположенного на востоке Греции. Об этом накануне сообщил телеканал ERT. По информации журналистов, речь идет об украинском грузовом самолете.

По предварительной информации, на борту находился экипаж из восьми человек. Авторы публикации сообщили, что в настоящий момент уже началась поисково-спасательная операция.

Последний раз на экране радаров самолет был в 10 морских милях западнее Кавалы. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в местном аэропорту. В конце полуострова Афон воздушное судно совершило разворот, чтобы пойти на посадку, он начал терять высоту с горящим двигателем.

Предполагается, что при снижении самолет зацепил местную линию электропередач, из-за чего весь район остался без электричества. Обломки Ан-12 были обнаружены около села Палеохори в муниципалитете Пангео, в 40 километров от аэропорта Кавалы. По информации очевидцев, воздушное судно рухнуло на кукурузное поле, произошли взрывы.

Известно, что самолет «Ан-12» осуществлял коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию. По предположениям представителя Службы гражданской защиты Греции, лайнер мог перевозить боеприпасы.

Над местом катастрофы будет запущен специальный беспилотник, который будет обязан определить, есть ли выжившие члены экипажа. По информации журналистов, всем рекомендовали надеть защитные маски, поскольку с места пожара ощущается некий специфический запах, пишет ТАСС.

Накануне многоцелевой вертолет Black Hawk министерства ВМС Мексики разбился в северо-западном штате Синалоа.