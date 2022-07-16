СМИ: Девять человек погибли при крушении военного вертолета в Мексике

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Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства ВМС Мексики разбился в северо-западном штате Синалоа. Об этом в субботу, 16 июля, сообщает телеканал Televisa.

По имеющимся у телеканала данным, на борту вертолета находились девять человек, все они погибли при крушении. Подтверждения этой информации со стороны военного ведомства пока не поступало. Также пока еще не были озвучены причины крушения вертолета, передает ТАСС.

До этого стало известно, что самолет Ан-2 упал вечером 15 июля на Кубани. К месту происшествия были направлены подразделения Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий происшествия привлечено от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники.

Позднее Следственный комитет (СК РФ) возбудил по факту крушения самолета уголовное дело. Также была подтверждена смерть двух человек.

Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно, что при крушении погибли три человека. Также появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе.