Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Краснодарском крае

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Самолет Ан-2 упал, столкнувшись с ЛЭП при посадке на Кубани. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

— Поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к месту происшествия уже направлены подразделения Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий происшествия привлечено от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники, передает ТАСС.

По информации Telegram-канала «Kub Mash», при падении самолета погибли два человека: 71-летний пилот из Армавира и его напарник.

Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно, что при крушении погибли три человека. Также появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе.

Кроме того, в июне российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Самолет не был оснащен боекомплектом.