СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ан-2 на Кубани

Фото: СК РФ

По факту крушения в Новокубанском районе Краснодарского края самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительным данным, самолет задел линии электропередач и рухнул на землю. В СК также подтвердили гибель двоих человек, говорится в Telegram-канале «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ».

Самолет упал вечером 15 июля. К месту происшествия были направлены подразделения Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий происшествия привлечено от РСЧС 31 человек, 11 единиц техники.

До этого сообщалось, что Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно, что при крушении погибли три человека. Также появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе.