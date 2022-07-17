Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США считают, что на Ближнем Востоке отворачиваются от России и Китая

Егор Провоторов
В мире
В США считают, что на Ближнем Востоке отворачиваются от России и Китая
Фото: shutterstock

Вашингтон полагает, что многие страны Ближнего Востока в последние несколько лет были настроены на установление более тесных отношений с РФ и Китаем, однако теперь их позиция поменялась. Подобную версию на специальном брифинге изложил сотрудник американского истеблишмента высокого ранга.

— Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем <...>, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях, — отметил американский чиновник.

Вместе с этим, как констатировал представитель американской администрации, в Штатах осознают, что ближневосточные государства «поддерживают отношения с Россией и с Китаем». Однако если говорить о наиболее предпочтительном партнерстве, то «во всех столицах региона основным выбором и приоритетом являются США», пишет ТАСС.

— Мы в полной мере привержены тому, чтобы реагировать на это и искать области, в которых мы можем сотрудничать, — отметил чиновник, не уточняя при этом, о каких странах идет речь.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты рассчитывают на то, что заявления, которые касаются потенциального наращивания добычи нефти странами ОПЕК, могут последовать в ближайшие недели.

Ближний Восток Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте