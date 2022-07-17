Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Педиатр объяснила, каких людей больше любят кусать комары

Егор Провоторов
Общество
Педиатр объяснила, каких людей больше любят кусать комары
Фото: Unsplash

Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом в воскресенье, 17 июля, рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.

По мнению специалиста, комар кроме того «руководствуется» составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым человеком углекислым газом. Чем выше данный показатель, тем «привлекательнее» жертва насекомого.

— Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным, — пояснила Андросова в интервью агентству «Прайм».

Педиатр подчеркнула, что существует научное исследование, по которому комаров определенного вида больше привлекают только обладатели первой группы крови.

При этом данных о предпочтении комарами людей определенного пола или цвета кожи в данный момент не существует, подчеркнула специалист.

Накануне нутрициолог, натуропат Наталья Кондакова раскрыла, как с помощью эфирных масел защититься от укусов клеща. Благодаря своему натуральному составу такой метод безопасен и безвреден для самого человека.

укусы Комары педиатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте