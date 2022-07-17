Педиатр объяснила, каких людей больше любят кусать комары

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Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела. Об этом в воскресенье, 17 июля, рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова.

По мнению специалиста, комар кроме того «руководствуется» составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым человеком углекислым газом. Чем выше данный показатель, тем «привлекательнее» жертва насекомого.

— Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение «пахучих веществ», производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным, — пояснила Андросова в интервью агентству «Прайм».

Педиатр подчеркнула, что существует научное исследование, по которому комаров определенного вида больше привлекают только обладатели первой группы крови.

При этом данных о предпочтении комарами людей определенного пола или цвета кожи в данный момент не существует, подчеркнула специалист.

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