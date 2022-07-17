Светлана Бондарчук раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известная телеведущая Светлана Бондарчук часто заявляет, что у нее со вторым супругом Сергеем Харченко почти идеальные отношения. По словам знаменитости, в их паре царит гармония в том числе и в интимном плане.

Супруги умеют обговаривать любые ситуации: конфликтные или связанные с их потаенными желаниями. В постели они идут к полному пониманию, поэтому решились пройти тест от сексолога Ольги Василенко.

Бондарчук добавила, если у них появляется идея, которую бы они хотели воплотить, то обязательно ей делятся.

— Мне кажется, мы достаточно открыто говорим и пробуем то, что нам интересно. Если появляется запрос на что-то фантазийное и если это не является противофазой для партнера, — заметила она.

Во время шоу на YouTube выяснилось, что о многих пикантных вещах Светлана с супругом задумывались, однако не пришли с подобными задумками друг к другу, пишет портал StarHit. Когда сексолог задала вопрос, пригласили бы супруги в постель другую женщину, оба единогласно ответили «да».

В начале июня известный российский актер Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей коллеге и дочери прославленного артиста Михаила Боярского Елизавете.