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Инфекционист Тимаков рассказал о малой опасности нового штамма омикрона

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков рассказал о малой опасности нового штамма омикрона
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый вариант штамма омикрон ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон») по меньшей мере на 16 процентов, однако при этом не представляет особенной опасности. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Это следующее поколение «стелс-омикрона». Опасности ни один из них серьезной не представляет, но передаются все легче. Он является более заразным, более контагинозным, процентов на 16 минимум, — сказал специалист в интервью ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что данный вариант вируса не должен вызывать тяжелого протекания коронавирусной инфекции. При этом, по словам Тимакова, ношение масок может не защитить от заражения данным вариантом из-за его высокой заразности.

В минувшую субботу, 16 июля, появилась информация, что российские ТЦ продумывают вопрос о возможном возвращении масочного режима. Владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули в обязательное ношение масок, но уже продумывают этот вопрос.

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