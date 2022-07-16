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РБК: Российские ТЦ продумывают вопрос о возможном возвращении масочного режима

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
РБК: Российские ТЦ продумывают вопрос о возможном возвращении масочного режима
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули в обязательное ношение масок, но уже продумывают этот вопрос. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

— Следим за эпидемиологической ситуацией, — заявил он.

Так, в пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок. В пресс-службе группы «Ташир» сообщили, что тоже внимательно следят за ситуацией. Если власти примут нормативные акты по борьбе с COVID-19, то «Ташир» будет соблюдать все предписанные требования по безопасности, передает РБК.

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в стране могут вернуть обязательное ношение масок, если начинающаяся волна заболеваний COVID-19 в столичном регионе накроет всю страну.

12 июля оперативный штаб Москвы также порекомендовал москвичам возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также недавно призвала все страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска коронавируса. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, между научными сообществами, политиками и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения коронавируса.

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