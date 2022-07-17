Дмитрий Колдун рассказал о разрыве с женой из-за неудач в карьере

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Белорусский поп-исполнитель Дмитрий Колдун в субботу, 16 июля, рассказал журналистам о творческом кризисе в 2007-м году, из-за которого ему пришлось разойтись с гражданской супругой.

Одновременно совпало несколько факторов для этого: у супруги Виктории начались какие-то проблемы с учебой. В это же самое время у артиста начались скандалы с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем.

— В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы. Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем, — рассказал музыкант в интервью порталу StarHit.

По словам Колдуна, они с Викторией около полугода жили порознь, однако потом встретились и решили, что стоит вновь сойтись, поскольку так «веселее». Артист заметил, что в тот вечер они с возлюбленной сильно напились.

После этого еще несколько лет они прожили в неофициальном браке, а в 2012-м году поженились. Спустя год у них родился первый ребенок, а в 2016-м — второй.

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