Эндокринолог Поляков назвал летнюю ягоду, которая способствует снижению веса

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В сезон созревания фруктов и ягод малина пользуется особой популярностью. Она содержит большое количество витаминов и антиоксидантов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Среди основных полезных свойств малины врач выделил следующие:

поддержание оптимальной работы иммунной системы;

выведение токсинов из организма;

снижение температуры тела.

Также специалист отметил, что в малине содержатся витамины группы В и С. Но, чтобы извлекать пользу из ягоды, важно соблюдать норму потребления в день.

— Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени. Если организм и без того постоянно сталкивается с токсической нагрузкой, то это влечет за собой детоксикацию, — предупредил Поляков.

По словам специалиста, при обострениях гастритов, язвенных болезней, для людей с подагрой и аллергическими реакциями большое количество малины будет оказывать отрицательный эффект.

Но все же положительных свойств малины значительно больше. Среди них врач выделил способность ягоды снижать вес. Похудение с помощью малины может происходить благодаря мочегонному эффекту и за счет снижения воспалительных процессов в организме, так как часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление.

— Высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах, — пояснил Поляков.

Также специалист отметил, что ягода применяется при лечении простудных заболеваний, так как она снижает воспаление в организме и содержит высокое количество ацетилсалициловой кислоты, которая снижает температуру тела.

Врач рекомендует употреблять малину в первозданном виде, а не термически обработанной, так как это помогает сохранить ее полезные свойства.