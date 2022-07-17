Убийца экс-премьера Японии Абэ до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы

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Тэцуя Ямагами, убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, незадолго до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщила газета Yomiuri.

По данным газеты, письмо было обнаружено 13 июля в почтовом ящике мужчины, который критиковал религиозную организацию «Церковь объединения». На конверте отсутствовало имя отправителя, однако в нем лежал договор между его матерью и организацией. Уточняется, что в документе были указаны имя и адрес Ямагами.

В письме мужчина заявил, что не считал экс-премьера врагом. Однако, по его словам, Абэ симпатизировал «Церкви объединения», что привело к возникновению проблем в его семье. Убийством политика Ямагами планировал вызвать критику организации.

Отмечается, что письмо было напечатано на принтере, а не написано от руки. По данным экспертов, письмо было отправлено 7 июля. Вывод сделан из анализа почтовой марки. В этот день мужчина следовал на выступление Абэ в городе Окаяма, где планировал убийство. Однако он решил отложить попытку, передает ТАСС.

10 июля стало известно, что полиция передала Тэцуя Ямагами в ведение прокуратуры. Уточняется, что мужчину перевезли в управление прокуратуры города Нара, где ему предъявили обвинение в убийстве.