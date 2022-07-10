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NHK: Стрелявшему в экс-премьера Японии Абэ предъявили обвинение в убийстве

Александр Афонин
В мире
NHK: Стрелявшему в экс-премьера Японии Абэ предъявили обвинение в убийстве
Фото: Администрация президента РФ

Полиция передала Тэцуя Ямагами, стрелявшего в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ведение прокуратуры. Об это в воскресенье, 10 июля, сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что мужчину перевезли в управление прокуратуры города Нара, где ему предъявили обвинение в убийстве. После задержания он находился в местном управлении префектуры, передает ТАСС.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары. Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал в грудь Абэ.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный, профессиональный политик.

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