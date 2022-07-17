Реставрация дома Наркомфина помогла найти ценные элементы архитектуры здания

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

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Столичный Департамент культурного наследия утвердил дополненный предмет охраны дома Наркомфина, куда вошел перечень ценных элементов здания. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

— Все находки, которые сделали мастера во время проведения работ, были сохранены и внесены в дополненный предмет охраны. В их числе, например, цветочницы в парапете около квартиры Милютина, парапет и металлический поручень над ним, — сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

В ходе работ реставраторы обнаружили немало открытий. Например, кровли жилого и коммунального корпусов, железобетонный каркас здания, а также архитектурно-художественное оформление интерьеров. Находки датируются 1928-1930 годами.

Отмечается, что при возведении здания специалисты использовали экспериментальные материалы. Так, каркас был изготовлен из монолитного железобетона, а стены и перегородки — из фибролита. Благодаря нововведениям дом Наркомфина стал ярким памятником эпохи конструктивизма, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого реставратор Павел Котельников рассказал «Вечерней Москве», что нашли внутри памятника Минину и Пожарскому при реставрации. По его словам, в ходе работ специалисты удалили более 500 килограммов корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы, которая там находилась со времен создания памятника.