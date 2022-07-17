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Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тысяч раз с начала года

Александр Афонин
Город
Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тысяч раз с начала года
Фото: Pexels

За первые шесть месяцев этого года жители столицы более 84 тысяч раз воспользовались госуслугами и сервисами в жилищной сфере. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Жителям Москвы доступно более 20 различных услуг и сервисов в жилищной сфере, причем около половины из них — в электронном виде на портале mos.ru, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что сервисы позволяют встать на жилищный учет, заказать справки о правах на недвижимость и многое другое. По его словам, с начала года самым популярной услугой стала «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете».

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что одним из самых первых сервисов стала услуга получения информации жилищного учета. Она появилась 10 лет назад и позволила за несколько минут получить необходимые документы, связанные с недвижимостью, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что москвичи решили почти 600 тысяч вопросов с помощью портала «Наш город» за полгода. Так, воспользовались услугами сервиса уже почти 1,9 миллиона москвичей.

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