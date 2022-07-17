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Политика США в отношении России может представить опасность для Джо Байдена, как главы государства. Об этом говорится в материале индийского издания The Statesman в воскресенье, 17 июля.

— Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений, — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что поддержка Украины также отражается на Вашингтоне. По его словам, оказание помощи выливается в последствия для экономики США. Это в свою очередь негативно влияет на шансы переизбрания Байдена на пост американского лидера.

Кроме того, попытки ряда стран Запада «навалиться» на президента России Владимира Путина не оправдали ожиданий. Сунила Шарана, автор статьи, отметил, что руководства стран сами пришли к тому, чего добивались для Москвы, передает РИА Новости.

До этого издание South China Morning Post сообщило, что попытки Запада объединить весь мир против России не увенчались успехом. В материале отмечается, что Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран и «сломать» планы западной коалиции по Украине.