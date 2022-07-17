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Новые фонари установили в трех переулках Красносельского района столицы

Александр Афонин
Город
Новые фонари установили в трех переулках Красносельского района столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Басманный переулок Карта всех событий

В Басманном, 1-м Басманном и Рязанском переулках в рамках комплексного благоустройства Красносельского района установили новые фонари. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В трех переулках установлены и подключены 73 новые опоры освещения. Это пятиметровые современные фонари со светодиодными светильниками. Такая система освещения предназначена для городских пешеходных зон, набережных, парков, улиц и других открытых пространств, — сказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Новые фонари имеют Г-образную форму и объединили в одном корпусе светильники и опоры. В ходе работ специалисты демонтировали старые кабельные линии, а новые убрали под землю. Решение позволило улучшить внешний вид переулков и увеличить надежность эксплуатации линий электропередачи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты выполнили уже 50 процентов работ по благоустройству в Красносельском районе. Кроме того, на 75 процентов завершены работы по устройству кабельной канализации.

Благоустройство Красносельский район фонарь
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