Столичные парки подготовили развлекательные мероприятия с 21 по 24 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

С 21 по 24 июля в столичных парках пройдут развлекательные и познавательные мероприятия. Гостей ждут лекции, музыкальные концерты и кинопоказы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

— Парки Москвы, подведомственные столичному департаменту культуры, приглашают горожан посетить бесплатные лекции по истории и культуре, сходить на концерт электронной музыки и на экскурсии, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятий гости смогут посмотреть фильмы из золотой коллекции Киностудии имени М. Горького, посетить лекцию о жизни Марины Цветаевой, прийти на хип-хоп-вечеринку Summer Jungle и многое другое. Отмечается, что большинство мероприятий пройдет бесплатно. Однако для некоторых необходима предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 18 июля на базе музея-заповедника «Коломенское» пройдет пресс-конференция в честь национального праздника народов Якутии Ысыах. Так, на мероприятии гости смогут познакомиться с культурой и древними обычаями народа, а также с историей совместной работы Якутии и России.