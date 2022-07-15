Москвичи отметят праздник народов Якутии в Коломенском

Фото: Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

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Пресс-конференция в честь национального праздника народов Якутии Ысыах пройдет в столице 18 июля на базе музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в пятницу, 15 июля.

— Празднование Ысыаха в Коломенском станет заметным культурным событием, организованным Якутией для гостей и жителей столицы. Событие станет первым масштабным празднованием национального праздника в Москве после двухлетнего перерыва, в 2019 году его посетило более десяти тысяч гостей, — передается в сообщении.

Так, на мероприятии гости смогут познакомиться с культурой и древними обычаями народа, а также с историей совместной работы Якутии и России. При этом в роле спикеров предстанут руководители Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Московского дома национальностей и Московского музея-заповедника «Коломенское».

Отмечается, что культурный праздник приурочен к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию со дня образования Якутской АССР и постпредства Якутии и к другим важным событиям республики.

Культурно-развлекательное событие планируется провести в Московском доме национальностей 18 июля с 13:30 по московскому времени.

Кроме этого, медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет в парке искусств «Музеон» с 16 по 31 июля. Гости медиафестиваля смогут посетить лекции по ораторскому искусству и вербальному общению.