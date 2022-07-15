Медиафестиваль «Твоя Москва» начнется в «Музеоне» 16 июля

Музеон / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет в парке искусств «Музеон» с 16 по 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 15 июля.

— Участников ждут воркшопы, лекции, дискуссии, нетворкинг и многое другое. В рамках фестиваля пройдут тематические сессии в сферах экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Спикеры лектория — известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи — обсудят с аудиторией перспективы личностного и профессионального развития в новых экономических условиях, а также поговорят о возможностях роста и актуальных трендах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, гости медиафестиваля смогут посетить лекции по ораторскому искусству, вербальному общению и новом массмаркете. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в рамках мероприятия с 1 по 22 июля пройдет творческий конкурс «Твоя Москва — время новых», где участникам необходимо прислать две фотографии, отражающие эволюцию столицы за последние 10 лет.

До этого сообщалось, что 24 июля в гольф-клубе Moscow Country Club состоится благотворительный турнир по гольфу в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».