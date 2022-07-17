Минобороны Сербии: Упавший в Греции самолет Ан-12 перевозил оборонную продукцию

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Потерпевший крушение в Греции украинский самолет Ан-12 перевозил 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии в Бангладеш. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил министр обороны республики Небойша Стефанович.

— Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли, — сказал он.

Министр добавил, что самолет вылетел в 20:40 по местному времени и перевозил товар компании «Валир». Конечной точкой маршрута был город Дакка. Продукция компании должна была быть доставлена Министерству обороны Бангладеша как покупателю, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что самолет семейства Ан потерпел крушение вечером в субботу, 16 июля, к западу от города Кавала, расположенного на востоке Греции. Последний раз на экране радаров самолет наблюдался в 10 морских милях западнее Кавалы. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в местном аэропорту.