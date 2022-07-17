В Германии заявили о невозможности пережить зиму без поставок газа из России

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Газохранилища в Германии не имеют достаточного количества сырья для того, чтобы пережить зиму без поставок из России. Об этом заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье, 17 июля.

— Резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России, — сказал он.

Мюллер добавил, что специалисты приступят к работам по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» в четверг. На данный момент ситуация зависит от подачи газа по нему и того, какой будет объем.

Он отметил, что присутствует высокая вероятность нехватки газа в ближайшие две зимы. По его словам, к 2024 году планируется полный отказ Германии от российского сырья. Однако цены на газ уже вряд ли будут прежними, передает РИА Новости.

Накануне директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявил, что газовый рынок Европы может рухнуть в том случае, если некоторые государства Европейского союза откажутся делиться горючим с соседними странами при дефиците энергоносителей. Специалист считает, что это в интересах Европы и Германии, которая «обменивается газом со всеми соседями».