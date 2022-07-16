В ФРГ предрекли крах газового рынка Евросоюза

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Газовый рынок Европы может рухнуть в том случае, если некоторые государства Европейского союза откажутся делиться горючим с соседними странами при дефиците энергоносителей, заявил в субботу, 16 июля, директор Института экономики Германии Михаэль Хютер в интервью журналистами Welt am Sonntag.

По его мнению, не должно происходить такой ситуации, когда отдельные члены Евросоюза прекращают поставки в соседние государства. Специалист считает, что это в интересах Европы и Германии, которая «обменивается газом со всеми соседями».

Экономист предупредил, что если страны-члены ЕС будут думать лишь о собственных интересах и перекроют поставки при дефиците горючего, то бизнес и потребители столкнутся с последствиями данного решения, которое станет катастрофическим, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 15 июля, руководители Всемирного банка сделали заявление, что антироссийские санкции западных государств необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант отказалась комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями, но заверила, что на данный момент активно решается этот вопрос.