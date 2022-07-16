Всемирный банк призвал ослабить санкции против России

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Антироссийские санкции западных стран необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса. Такое заявление в пятницу, 15 июля, сделали главы Всемирного банка.

— Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений, — говорится в сообщении.

Все это привело к тому, что число страдающих от нехватки продовольствия в мире увеличилось до 345 миллионов человек в 82 странах мира. Одним из способов решения такого кризиса является послабление некоторых наложенных на Россию санкций, передает «Известия».

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант отказалась комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями, но заверила, что на данный момент активно решается этот вопрос.

Кроме того, в ЕС предложили продлить действующие экономические санкции против России до конца января 2023 года. Они действуют уже более семи лет и направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. Например, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.